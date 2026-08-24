ZATRZYMANY PRZEZ POLICJANTÓW 43 - LATEK Z ZARZUTEM USIŁOWANIA ZABÓJSTWA Data publikacji 24.08.2026 Powrót Drukuj Mężczyzna z ranami postrzałowymi głowy i dziewięć osób zatrzymanych - to finał sprzeczki, do której doszło przy jednym z garaży na terenie gminy Rutki. 43-latek, po wymianie zdań, wycelował i oddał strzał w stronę kierowcy Audi. Ranny mężczyzna zdołał odjechać jednak chwilę później uderzył samochodem w ogrodzenie. Odpowiedzialny za ten czyn 43-latek próbował uniknąć odpowiedzialności ukrywając się w Białymstoku, gdzie został zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Dyżurny zambrowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o samochodzie, który wjechał w ogrodzenie. Na miejscu policjanci w rozbitym Audi znaleźli rannego kierowcę. Mężczyzna został zabrany do szpitala na badania, w trakcie których lekarze ujawnili u mężczyzny dwie rany postrzałowe z tyłu głowy. Mundurowi ustalili, że pokrzywdzony był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w celu odbycia kary czterech miesięcy pozbawienia wolności oraz miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Mundurowi ustalili, że przed zdarzeniem, w jednym z garaży odbywało się spotkanie towarzyskie kilku osób, które spożywały alkohol. W pewnym momencie przed garaż podjechało Audi. W samochodzie znajdował się kierowca oraz pasażer. Między kierowcą a jednym z uczestników spotkania doszło do sprzeczki. Po wymianie zdań 43-latek wszedł do garażu. Po chwili z niego wyszedł. Podszedł do samochodu i oddał strzał z broni w kierunku kierowcy, który odjechał. Jednak chwilę później stracił panowanie nad Audi i uderzył w ogrodzenie oraz pobliski blok. W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali garaż. Znaleźli tam m.in. dwie jednostki broni pneumatycznej długiej, które mogły zostać przerobione na broń palną, strzelbę, przedmiot przypominający pistolet oraz 17 sztuk amunicji i narkotyki. Wstępne badania wykazały, że było to ponad 140 gramów amfetaminy, 26 gramów marihuany oraz 27 gramów mefedronu. Kolejny pistolet policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 43-latka. Do sprawy policjanci łącznie zatrzymali 9 osób. 43-latek po całym zdarzeniu, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, ukrył się w Białymstoku. To właśnie tam został zatrzymany przez policjantów. 43-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna był już wcześniej karany, między innymi za włamanie, kradzież oraz posiadanie środków odurzających. Zarzuty nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszały cztery kolejne osoby. Dodatkowo jedna z nich odpowie za posiadanie narkotyków. Za te przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci na terenie Białegostoku zatrzymali kolejne cztery osoby. Jedna z nich usłyszała zarzuty udzielenia pomocy w ukrywaniu się sprawcy przestępstwa, natomiast druga usiłowania udzielenia pomocy w ukrywaniu się sprawcy przestępstwa. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast kolejne dwie osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków. Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz rolę poszczególnych zatrzymanych.